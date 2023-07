RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo admite a possibilidade de não ter mais Arturo Vidal já nesta janela de transferências. O empresário de Vidal, Fernando Felicevich, esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (10).

Vidal postou uma foto ao lado de Fernando com emojis de avião e a frase: "Pronto para o que venha".

O Flamengo ainda não recebeu propostas oficiais pelo o jogador, mas sabe que existe uma boa chance disso acontecer.

O clube não pretende dificultar uma saída e entende que há certo desconforto do jogador com a situação dentro da equipe como reserva.

Mesmo que perca Vidal, o Flamengo ainda não trabalha com uma reposição. A princípio, o clube entende como parte do planejamento.

Vidal, de 36 anos, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023.

Em entrevista coletiva, Marcos Braz frisou que o jogador deu certo no clube e foi campeão, mas não bancou a permanência:

"Oficialmente não chegou nada no Fla pelo Vidal. Ele é um jogador que por onde passou foi campeão. Deve estar com algum desconforto. É um jogador que deu certo aqui. Foi campeão da Libertadores, ajuda bastante. Vamos analisar e ver com calma. Está em começo de janela. Vamos dar tempo ao tempo."