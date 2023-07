RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Arturo Vidal é a primeira solução para os medalhões que ainda não têm contrato com o Flamengo para 2024. O chileno acertou sua saída e está a caminho do Athletico-PR.

Mas há outros cinco jogadores de peso no atual elenco rubro-negro com contrato terminando em 31 de dezembro de 2023. A diretoria ainda não fechou acordo com eles. Veja a situação de cada um:

BRUNO HENRIQUE

O atacante vai completar 33 anos um dia antes do término do contrato atual com o Flamengo. Ele voltou neste ano após passar 10 meses se recuperando de uma grave lesão no joelho direito. Participou de alguns jogos, tendo se destacado mais recentemente contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, e Aucas, pela Libertadores. Mas no momento está machucado de novo, com menos gravidade, por conta de um estiramento nos ligamentos do joelho esquerdo. A diretoria já disse que quer contar com ele, mas a negociação não começou.

EVERTON RIBEIRO

É o atual capitão do Flamengo e tem sido titular com regularidade. Está com 34 anos e ainda mostra ser muito importante na criação do time, ao lado de Arrascaeta. O jogo mais recente, contra o Palmeiras, provou isso. Entre os integrantes do quarteto ofensivo que encantou em 2019, é quem está há mais tempo no clube ?chegou em 2017. Semana passada, disse que a diretoria não começou a conversar com ele sobre renovação.

DAVID LUIZ

Está com 36 anos e tem alternado bons e maus momentos na temporada. O zagueiro também não é titular absoluto e ganha espaço, geralmente, quando Léo Pereira não está disponível ou Sampaoli adota esquema com três zagueiros. É uma das lideranças do elenco e "tutor" de jovens do grupo, como é o caso do meia Victor Hugo.

RODRIGO CAIO

É a quarta opção da zaga. Não recuperou o espaço de protagonista na defesa desde que passou por cirurgia no joelho, ano passado. Está com 29 anos (faz 30 em agosto), mas a incerteza sobre o aspecto físico dele pode pesar. Outro com histórico de dois títulos da Libertadores pelo clube.

FILIPE LUÍS

É o mais velho da leva de medalhões do Flamengo ?fará 38 anos em agosto? e já estuda para ser técnico. Mas, no momento, é a opção imediata a Ayrton Lucas na lateral esquerda. Contra o Aucas, chegou a atuar no meio, enquanto Léo Pereira cobria o setor esquerdo. Tem leitura de jogo diferenciada, é muito respeitado, mas as questões físicas também podem pesar contra ele.