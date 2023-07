RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A EA Sports divulgou nesta segunda-feira (10) a capa do EA Sports FC 24, sucessor do jogo Fifa 23.

Ao todo, são 31 jogadores e jogadoras na capa divulgada pela EA. A arte conta com diversas estrelas do presente e do passado do futebol mundial.

O norueguês Erling Haaland, do Manchester City, aparece bem no centro da arte.

Há cinco brasileiros na ilustração. São eles: o Rei Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Marta, que está com a Seleção Brasileira na Austrália para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Vinícius Jr, do Real Madrid, e o zagueiro Marquinhos, do PSG.

O Boca Juniors, da Argentina, é o único time da América do Sul a aparecer na arte, através da imagem do ex-meio-campista Juan Román Riquelme, ídolo do clube.

O futebol feminino também aparece bem representado, são 10 nomes no total. Além de Marta, estão Alexia Putellas, atual vencedora da Bola de Ouro, Sam Kerr, Mia Hamm, Alex Popp, Leicy Santos, Alex Scott, Leah Williamson, Trindade Rodman e Selma Bacha.

QUEM MAIS ESTÁ NA CAPA

Johan Cruyff - Holanda

Zinedine Zidane - Real Madrid

David Beckham - Inglaterra

Rudi Völler - Alemanha

Andrea Pirlo - Itália

Didier Drogba - Costa do Marfim

Bukayo Saka - Arsenal

Marcus Rashford - Manchester United

Jude Bellingham - Real Madrid

Alexandre Isak - Newcastle

Son - Tottenham

Van Dijk - Liverpool

Chiesa - Juventus

Enzo Fernández - Chelsea

Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund