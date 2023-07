SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Puma desenvolveu o modelo feminino das novas chuteiras Future e Ultra em busca do ajuste perfeito através de um desenvolvimento e pesquisas em conjunto com as jogadoras de futebol.

O modelo feminino das novas Future e Ultra apresentam volume reduzido e uma altura mais baixa no peito do pé, com base na forma anatômica do pé feminino.

Ambas as chuteiras vão ser usadas pelas jogadoras patrocinadas pela Puma na Copa do Mundo feminina, inclusive com diversas jogadoras do Brasil, como a zagueira Antonia, a lateral Tamires e as atacantes Gabi Nunes e Nycole.

Fridolina Rolfo, estrela da seleção da Suécia e do Barcelona, afirmou que o modelo evoluiu e oferece mais conforto e confiança para as jogadoras.

"Antes, usávamos as mesmas chuteiras que os homens, então o ajuste não era feito sob medida para o formato do nosso pé. Agora sinto mais conforto e confiança, senti uma grande diferença no que diz respeito ao ajuste e suporte que a chuteira me oferece", disse Fridolina Rolfo, estrela da Suécia e do Barcelona

NOVIDADE NOS GRAMADOS

A Puma lançou as novas chuteiras Future e Ultra Breakthrough Pack para a próxima temporada europeia e a sequência da temporada no Brasil.

A Future Breakthrough tem um design projetado para máxima agilidade, com cabedal em malha dupla FUZIONFIT360, tecnologia PWRTAPE exclusiva da marca alemã e é utilizada por Neymar Jr., Jack Grealish, e pelas jogadoras Julia Grosso, meio-campista do Canadá, e Antônia, zagueira do Brasil.

A chuteira Ultra Breakthrough é a speedboot da Puma, feita com o material mais leve para levar os jogadores aos limites da velocidade. O modelo apresenta a tecnologia PWRTAPE e é usado por Antony, Kingsley Coman, Memphis Depay e Christian Pulisic, e pelas jogadoras Fridolina Rolfo, Tamires, Gabi Nunes e Alex Popp, atacante da Alemanha.

As novas chuteiras já estão disponíveis para venda, com versões a partir de R$ 379,90. Já o modelo feminino da Ultra Breakthrough pode ser encontrado exclusivamente no site da fabricante.