SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Flaco López é mais um jogador do Palmeiras que está sendo sondado no mercado da bola.

O Palmeiras recebeu consultas por Flaco. Muitos clubes não estão conseguindo encontrar no mercado centroavantes jovens, e o argentino de 22 anos virou uma opção.

Flaco López é visto como um jogador importante dentro do elenco. O jogador é alto e tem características muito diferentes de seus concorrentes no plantel, Endrick e Rony.

Clube acredita no potencial do atleta. O Palmeiras acredita que Flaco ainda tem muito para evoluir no futebol brasileiro e, como Rafael Navarro acabou de ser negociado com um clube da MLS, a equipe não tem nenhuma intenção de negociar o argentino.

Imprensa argentina noticia interesse do Boca Juniors

A ESPN argentina publicou nesta semana que o Boca quer contratar Flaco López por empréstimo com opção de compra. No entanto, o UOL apurou que o Palmeiras não vê sentido nessa especulação, já que os xeneízes já tem em seu elenco um atacante emprestado pelo Alviverde, Miguel Merentiel ? que deve ser comprado pelo clube argentino.

NÚMEROS DE FLACO LÓPEZ

Na atual temporada, Flaco participou de 20 dos 42 jogos disputados pelo Palmeiras ? muitas vezes saindo do banco de reservas. Ele marcou 4 gols.

Sua última partida de destaque foi contra o Barcelona de Guayaquil, na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, quando o Palmeiras perdia por 2 a 0, e Flaco entrou no segundo tempo dando uma outra dinâmica para a equipe. O Alviverde venceu aquele jogo por 4 a 2.