SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo seus últimos momentos de férias, Messi já começa a pensar no Inter Miami e falou pela primeira vez sobre o novo clube.

Messi se disse feliz com a decisão de se juntar ao Inter Miami e que está preparado e ansioso para o novo desafio na carreira.

Segundo ele, a mentalidade e a cabeça não vão mudar. O atacante garante que dará tudo de si para o clube e para continuar atuando em alto nível.

"Estamos felizes com a decisão que tomamos. Preparados e ansiosos para enfrentar o novo desafio, a nova mudança. A minha mentalidade e a minha cabeça não vão mudar e vou tentar, onde tiver de estar, dar o meu melhor por mim e pelo clube, para continuar a jogar ao mais alto nível", disse Messi.

A declaração de Messi foi dada ao programa "Llave a la Eternidad", da TV Pública da Argentina.

APRESENTAÇÃO NO INTER MIAMI

Anunciado pelo Inter Miami no dia 7 de junho, Messi está próximo do fim de suas férias. Isso porque, o argentino deve ser apresentado pelo clube no próximo final de semana.

Em suas redes sociais, o Inter Miami divulgou um evento chamado "The Unveil" [A Revelação, em tradução para o português].

A 'festa' está marcada para o próximo domingo (16), no DRV PNK Stadium, às 21h (de Brasília).

Além da apresentação de Messi, o evento também deve contar com a presença de Sergio Busquets, outro reforço anunciado pelo clube recentemente.