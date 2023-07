SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O voo fretado pelo Botafogo para levar a delegação do clube para a Argentina, onde o time vai duelar com o Patronato nesta quarta-feira (12) pela Copa Sul-Americana, precisou retornar a Porto Alegre nesta terça-feira (11) pouco após a sua sua decolagem para passar por uma manutenção de segurança.

Dados de monitoramento do site Flight Radar 24 mostram que a aeronave, um Boeing 737-500, operado pela companhia Sideral, decolou às 16h21, fez uma volta e pousou no Aeroporto Salgado Filho às 16h33.

Ninguém precisou desembarcar nem receber atendimento médico enquanto o avião estava em solo. Às 18h02, o voo decolou novamente rumo a Santa Fé.

Antes do confronto com o Patronato, o Botafogo venceu o Grêmio no domingo (9), por 2 a 0, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera a competição com 36 pontos, 10 a mais do que o Flamengo, o segundo colocado do Nacional.

Na Copa Sul-Americana, a equipe está nos playoffs que antecedem a disputa das oitavas de final.