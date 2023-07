SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Felipe Augusto viveu uma noite de herói na vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre Universitario, jogo da Sul-Americana ocorrido nesta terça-feira (11) na Neo Química Arena.

O jovem de 19 anos fez o único gol da partida, que foi válida pelos playoffs do torneio da Conmebol.

Após marcar, Felipe Augusto imitou a tradicional comemoração do centroavante Haaland: sentou no gramado e simulou uma meditação.

O astro do Manchester City, inclusive, é inspiração para o corintiano, que admitiu que o gesto tem relação com as comparações feitas com o norueguês.

"É [a comemoração] do Haaland mesmo. Há dois anos, a imprensa me compara a ele por ser alto, canhoto, atacante... [o gesto] foi o que veio na mente", disse, em entrevista coletiva.

O camisa 41 também viu Vanderlei Luxemburgo quebrar o gelo na coletiva pós-jogo. Felipe falava sobre sua atuação e acabou auxiliado pelo treinador, que embalou um ritmo de pagode para ajudar o jovem na resposta.

"É a minha primeira vez aqui, né! [Marcar em casa] é único, ainda mais para mim, que estou há nove anos no clube. É único fazer gol na Arena", afirmou o jovem.

GANHANDO ESPAÇO

Felipe Augusto fez o seu oitavo jogo na temporada. Ele já havia marcado contra o Liverpool-URU, na despedida do Corinthians da Libertadores.

Reserva de Yuri Alberto, o atacante faz parte da mescla adotada por Luxemburgo nos últimos jogos: nas últimas semanas, vários garotos foram lançados e têm ganhado minutagem na equipe titular.

"A molecada está ocupando espaço, e digo que é um momento importante da vida deles. Isso não acontece todo dia. É pegar esse momento, acreditar e se divertir. Jogar bola é divertimento, é irresponsabilidade com responsabilidade", disse Luxemburgo, em entrevista coletiva.