RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Próximo de acerto com o Vasco, o argentino Ramón Diaz teve uma passagem relâmpago pelo Botafogo e foi demitido sem sequer estrear.

O time cruzmaltino tem um acordo alinhado com o treinador, que estava no mercado desde a saída do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Esta não será a primeira passagem dele pelo futebol brasileiro, mas a experiência à beira do gramado ainda é inédita por aqui.

Em 2020, Diaz assinou com o Botafogo, mas acabou demitido antes mesmo de comandar o time de fato.

A PASSAGEM 'RELÂMPAGO' PELO BOTAFOGO

Em 5 de novembro de 2020, o argentino foi anunciado como novo técnico do Botafogo. À época, o Alvinegro também lutava contra o rebaixamento, que acabou se concretizando.

O comandante veio ao Brasil, foi apresentado, conversou com o elenco e voltou para a Argentina, onde foi submetido a uma cirurgia.

Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón, foi quem ficou no comando do grupo.

O pai acompanhava os treinamentos e jogos por meio de vídeos e relatórios que recebia, e dava o seu diagnóstico em conversas com a comissão técnica por chamadas de vídeo.

Sob o comando de Emiliano, foram três derrotas, para Red Bull Bragantino, Fortaleza e Atlético-MG, agravando ainda mais a situação do Glorioso na competição.

O problema de saúde de Ramón necessitaria de um tempo maior para a recuperação em relação ao imaginado inicialmente.

Diante do cenário, a diretoria optou pela troca e demitiu Ramón Díaz. Barroca chegou para a vaga. A mudança foi anunciada no dia 27 de novembro.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais à época, o treinador lamentou a saída do Botafogo e não descartou voltar a trabalhar no Brasil.

BOMBEIRO

Ramón Díaz vai chegar ao Vasco com a complicada missão de fazer o time engrenar no Brasileiro e tentar sair da zona de rebaixamento.

O clube cruzmaltino, que tem apenas 9 pontos em 14 rodadas, ficou quase 20 dias sem treinador, após a demissão de Barbieri.