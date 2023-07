RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na manhã desta quarta-feira (12), o retorno do zagueiro Marlon.

O jogador, que tem vínculo com Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, chega por empréstimo até o fim de junho de 2024. Marlon atuou pelo Monza, da Itália, na última temporada.

"O Fluminense não era só minha a prioridade, mas a minha única escolha. Isso se deve à identificação que eu tenho com o clube que me revelou, uma questão de consideração e respeito pela instituição. Acredito que a maneira de retribuir isso era voltar para o clube que me formou", disse, ao site oficial.

O "moleque de Xerém" estreou pelo time tricolor em maio de 2014, com 18 anos, e ficou até 2016.

No Fluminense, soma 71 jogos e conquistou o título da Primeira Liga em 2016.