SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo técnico do Botafogo, o português Bruno Lage desembarcou na manhã desta quarta-feira (12) no Rio de Janeiro. O novo comandante da equipe carioca chegou ao Brasil e foi recebido por torcedores no aeroporto do Galeão.

Os integrantes da comissão técnica de Lage acompanharam o treinador em sua vinda ao novo clube. Os auxiliares Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento se juntam aos analistas de desempenho Jhony Conceição e Diogo Camacho para formar o grupo do português.

Anunciado oficialmente pelo Botafogo no último sábado (8), Bruno Lage deve ser apresentado em breve pelo clube, após a assinatura do contrato. Ele chega para substituir Luís Castro, que deixou o time após receber uma proposta para treinar o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

O técnico conta por duas passagens por clubes futebol europeu. Na primeira, ele ajudou o Benfica a chegar ao título do Campeonato Português, na temporada 2018/19. Mais recentemente, Lage assumiu o Wolverhampton, time da primeira divisão do Campeonato Inglês.

O comandante ainda não fará sua estreia pelo Botafogo nesta quarta-feira (12), no confronto contra o Patronato pela Copa Sul-Americana. Porém, seu primeiro jogo à beira dos gramados pode ser contra o Red Bull Bragantino, no sábado (15), pelo Campeonato Brasileiro.