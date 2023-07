SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras promoveu dois atletas das categorias de base para o elenco comandado por Abel Ferreira.

O atacante Kevin e o goleiro Kaique agora fazem parte do elenco principal. Os atletas estavam no Chile participando da Copa Libertadores sub-20 com o Palmeiras, que acabou com uma eliminação precoce do Alviverde ainda na fase de grupos.

Jovens substituirão atletas negociados. Kevin é a reposição para a saída de Giovani, que se transferiu para o Al Sadd, do Qatar, e Kaique ocupa o espaço deixado pela transferência de Vinicius Silvestri para o Portimonense, de Portugal.

Palmeiras já recusou proposta por Kevin. Durante a Copinha, o Alviverde recusou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 56 milhões na época) do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador.

Kevin foi eleito o craque da Copinha e é visto dentro do Palmeiras como uma grande promessa para os próximos anos.

Kaique também é um dos destaques da base do Palmeiras e foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria no mês passado ?Kevin também fez parte do grupo.