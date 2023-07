RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos conseguiu um efeito suspensivo parcial no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que o permite jogar na Vila Belmiro, com portões fechados, pelo Brasileiro.

O clube recorreu após ser punido em primeira instância com a perda de oito mandos de campo, com portões fechados, além de multa de R$ 80 mil. O evento que motivou a punição foi o arremesso de bombas e interrupção do clássico contra o Corinthians.

Com a decisão proferida nesta quarta (12), o Peixe pode jogar na Vila por até cinco jogos (incluindo os dois já cumpridos) ou até quando ocorrer o julgamento em segunda instância. Ou seja, pelas contas, o Santos tem mais três partidas em casa para jogar sem torcida, caso não haja julgamento antes do estouro do limite.

O relator do processo, o auditor Luiz Felipe Bulus, pontuou na decisão obtida pelo UOL que "não parece adequada" a junção de penas de perda de mando de campo e portões fechados, como ficou sentenciado em primeira instância.

O próximo jogo do Santos como mandante pelo Brasileirão é no dia 23 de julho, contra o Botafogo.