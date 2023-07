SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ter sido titular na Sul-Americana, o atacante Pedro está indo para o final da fila do técnico Vanderlei Luxemburgo após a venda ao Zenit.

Apesar das chances recentes, Pedro não tem sido utilizado em jogos mais decisivos. Segundo apurou o a reportagem, Luxemburgo tem resguardado o garoto e evita exposição.

Por opção, o treinador tem usado as competições continentais como teste de fogo aos mais jovens. No Campeonato Brasileiro, porém, Pedro foi a campo por apenas quatro minutos diante do América-MG.

Pedro sequer tem composto o banco de reservas no Brasileiro e Copa do Brasil. Luxemburgo tem deixado o menino no final da fila e o usado de forma estratégica.

O técnico adotou com Pedro a filosofia que utilizou com Du Queiroz e Balbuena. A direção não tem participação na decisão do treinador.

Apesar da falta de espaço, isso não é um problema para o Zenit. De acordo com o UOL, os russos entendem que o momento de pressão recente pode influenciar diretamente na participação de um jovem nos jogos.

A VENDA

Pedro foi vendido em definitivo para o clube russo pelo valor de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual). O Corinthians cedeu 50% dos direitos econômicos do jovem atleta ao Zenit e permanecerão com outros 30%.

Por ainda ter 17 anos, o atacante seguirá no Corinthians até o final da temporada, e vai se transferir ao Zenit somente em fevereiro do ano que vem -quando completa 18 anos.