SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a rescisão do contrato do volante Arturo Vidal.

O Flamengo anunciou a saída de Vidal com uma publicação em suas redes sociais.

Sem espaço no elenco, Vidal está a caminho do Athletico-PR, conforme informou André Hernan, colunista do UOL.

O volante chileno tinha contrato com o time carioca até o final de 2023, mas não estava feliz em ficar no banco de reservas. Ele assinará com o rival paranaense até dezembro.

Pelo Flamengo, Vidal conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022. Ao todo, ele disputou 51 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências desde que chegou no ano passado, após ter deixado a Inter de Milão.