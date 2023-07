RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Segundo o jornalista argentino Fernando Czyz, o Flamengo está negociando com o jogador espanhol Sergio Ramos, 37, ex-PSG e Real Madrid, para disputar a reta final da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Czyz, repórter do site Doble Amarilla, o clube carioca "teve três comunicações com Sergio Ramos e, na última, avisou que fará uma oferta formal".

Outro time que teria interesse pelo zagueiro é o Al Ahly, da Arábia Saudita, ainda de acordo com o jornalista. Ramos já teria descartado juntar-se a Lionel Messi no Inter Miami e voltar ao time que o revelou, o Sevilla.

Segundo Czyz, o clube carioca quer convencer Ramos a tentar ser o primeiro europeu a ganhar tanto a Champions quanto a Libertadores, juntando-se a brasileiros como Ronaldinho, Cafu e Dida, além do argentino Julián Álvarez.

QUEM É SERGIO RAMOS

Considerado um dos melhores zagueiros do mundo, Ramos é ídolo do Real Madrid, time que defendeu por 16 anos, de 2005 a 2021.

Com os merengues, ganhou 22 títulos, incluindo quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes e cinco Espanhóis.

O jogador disputou quatro Copas do Mundo pela Espanha, inclusive a única edição conquistada pela seleção europeia, em 2010. Também esteve nos títulos da Eurocopa de 2008 e 2012.

Foi revelado pelo Sevilla, clube da sua cidade natal, onde jogou de 2004 a 2005. Sua transferência para o Real Madrid custou à epoca ? 27 milhões (cerca de R$ 145 milhões na cotação atual).

Em julho de 2021, Ramos assinou com o Paris Saint-Germain por dois anos. Seu contrato não foi renovado em 2023, e ele está sem clube desde junho.

