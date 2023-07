SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro Rodrigo Moledo, do Internacional, foi suspenso provisoriamente pela Conmebol após o resultado de seu exame antidoping.

O Inter comunicou a suspensão pela suposta presença de ostarina no teste do jogador. Ele realizou o exame depois do duelo contra o Metropolitanos, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em 25 de maio.

É a mesma substância que resultou na suspensão de Manoel, do Fluminense ?que ocorreu no mês passado. A ostarina imita a testosterona e é um tipo de anabolizante, fazendo parte da classe "SARM" (moduladores seletivos do receptor de androgênio, em português). O atleta que faz uso da substância tem ganho de massa muscular e melhor desempenho.

Moledo requereu a contraprova da amostra, mas terá que cumprir a punição, que vale para todas as competições.. Ele, agora, aguarda o novo resultado e o decorrer do caso.

O clube manifestou confiança na "idoneidade" do jogador e colocou seu departamento jurídico à disposição. O zagueiro de 35 anos está em sua terceira passagem pelo Inter.

