SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo superou um Allianz Parque lotado, venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1 e, já com a vantagem do jogo de ida, eliminou o rival e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. Piquerez iniciou a contagem para os mandantes, mas Caio Paulista e David, já na etapa final, marcaram e tiraram qualquer chance de reação.

O resultado gerou protestos no estádio palmeirense. Gritos de "vergonha" e "queremos jogador" surgiram das arquibancadas antes mesmo do apito final de Anderson Daronco.

Com a classificação, o time de Dorival Júnior vai encarar o vencedor de Corinthians e América-MG na semifinal ? os dois decidem a última vaga no sábado (15). Do outro lado da chave, Flamengo e Grêmio são os outros sobreviventes.

Os times voltam a campo no domingo (16), desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai a Porto Alegre enfrentar o Inter, enquanto o São Paulo joga contra o Santos em casa.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi tenso e bastante truncado. O Palmeiras tentou se impor e, mesmo sem conseguir pressionar, marcou quando o rival emendava ataques. Piquerez, em cruzamento que virou chute da ponta esquerda, fez a festa da torcida no Allianz e garantiu a vitória até o intervalo.

Na metade final, os visitantes empataram rapidamente com Caio Paulista e chegaram a balançar as redes de novo com Calleri, mas o árbitro Anderson Daronco anulou o lance. O São Paulo não se abateu, mostrou eficiência e fez o 2 a 1 com David já nos minutos finais do clássico.

PALMEIRAS:

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos (Jhon Jhon), Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Dudu (Luís Guilherme), Endrick (Flaco López) e Rony. T.: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Nestor (Jhegson Méndez), Alisson (David) e Wellington Rato; Luciano (Michel Araújo) e Calleri (Juan). T.: Dorival Júnior

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Mayke (PAL); Alisson, Luciano, Luan (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Piquerez (PAL), aos 33 min do 1° tempo; Caio Paulista (SPO), aos 3 min do 2° tempo; David (SPO), aos 43 min do 2° tempo