SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo colocou o seu nome no Guinness mais uma vez.

A revista atualizou sua lista de recordes para atletas mais bem pagos em uma temporada. Utilizando o ranking anual da Forbes como referência, o Guinness determina que a temporada 2022/23 de Cristiano Ronaldo é a mais bem remunerada do período, além de ser o maior valor embolsado por um jogador de futebol na história.

O português faturou U$ 136 milhões (R$ 651 milhões na cotação atual) nos 12 meses anteriores a 1º de maio de 2023. O valor é o maior da história em período de 365 dias, superando os U$ 130 milhões (R$ 622 milhões) obtidos por Messi em 2021, 2022 e 2023.

Cristiano Ronaldo faturou U$ 46 milhões (R$ 221 milhões) com salários e U$ 90 milhões (R$ 430 milhões) com patrocínios e outros acordos fora do esporte.

A tendência é que o português ganhe ainda mais dinheiro na próxima medição. Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Al Nassr em janeiro deste ano, com salário anual de U$ 75 milhões (R$ 358 milhões), após rescindir com o Manchester United. A primeira temporada completa pelo clube saudita em 2023/24 pode representar um novo recorde.

Cristiano Ronaldo não ocupava o topo da lista desde os dois "títulos" em 2016 e 2017, quando defendia o Real Madrid.

Outros atletas já ganharam mais que o português em uma temporada. O boxeador Floyd Mayweather faturou mais que U$ 136 milhões em duas ocasiões (2015 e 2018), enquanto Manny Pacquiao (2015) e Conor McGregor (2021) superaram a marca uma vez.