RIO CLARO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians tem em Renato Augusto seu principal expoente técnico e a ausência do meia em mais de 50% dos jogos da temporada vem fazendo total diferença. Com o meia, o Timão tem aproveitamento quase três vezes maior. Os números foram apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas.

Renato Augusto participou de 18 jogos na temporada e com ele o aproveitamento do Corinthians foi de 70% dos pontos disputados.

Sem o camisa 8, o Corinthians jogou 21 vezes e teve apenas 25% de aproveitamento.

Nos jogos em que Renato Augusto atuou, o Corinthians marcou 21 gols e sofreu 13, enquanto nos jogos em que ele esteve ausente, foram apenas 15 gols marcados e 26 sofridos.

COM RENATO AUGUSTO

18 jogos

11 vitórias

5 empates

2 derrotas

29 gols marcados

13 gols sofridos

70% de aproveitamento dos pontos

SEM RENATO AUGUSTO

21 jogos

4 vitórias

4 empates

13 derrotas

15 gols marcados

26 gols sofridos

25% de aproveitamento