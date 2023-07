SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após um mês de pausa, a LBF (Liga de Basquete Feminino) retornou com as quartas de final dos playoffs e com um jogo daqueles. O Santo Andre, fora de casa, venceu o time do Unisociesc/Blumenau por apenas um ponto, placar de 64 a 63, e abriu 1 a 0 na série melhor de três jogos.

Os segundos finais foram de tirar o fôlego. Santo André chegou a comemorar a vitória, com invasão de quadra e tudo, mas a arbitragem marcou uma falta com menos de um segundo no crônometro. Leila foi para os lances livres, acertou o primeiro, mas perdeu o segundo e desperdiçou a chance de levar o jogo para a prorrogação.

Sem falar que na posse anterior, Blumenau poderia gastar o relógio e chutar a última bola, mas perdeu a posse após um passe errado. Santo André aproveitou o errou e marcou uma cesta com Sassá, que acabou sendo a cesta da vitória.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19, às 19h30 (de Brasília), em Santo André, com a possibilidade do mandante já fechar a série e se classificar para à semifinal. Se Blumenau vencer, teremos um Jogo 3, também em Santo André.

O JOGO

Tassia foi perfeita no 1º quarto e impulsionou um começo fantástico para o Santo André. Foram 15 pontos, sendo três bolas de três pontos e nenhuma arremesso errado. No fim, a armadora foi eleita a MVP, com uma pontuação de 24 e uma eficiência de 30.

O Santo André liderou por três quartos e não soube controlar a vantagem. Méritos de Blumenau, que nao desistiu da partida e contou com 16 pontos das reservas, enquanto Santo André só anotou cinco. Contudo, faltou tranquilidade nos segundos finais, desperdiçando mais de uma posse.

O Blumenau demorou muito para entrar na partida e errou demais. Foram 13 erros contra oito das adversárias, que anotaram 16 pontos a partir desses erros. Isso já tinha acontecido durtante a fase de classificação, com a equipe catarinense correndo atrás do placar e cometendo erros.

Além das quatro bolas de três da MVP Tassia, o Santo André acertou mais seis bolas, totalizando um aproveitamento de 38%. Já Blumenau acertou apenas cinco de 22 tentativas. Blumenau demorou para investir no garrafão, onde anotou 26 pontos.

Liga de Basquete Feminino - Quartas de final - Jogo 1

Data: 14/07/2023 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau

Unisociesc/Blumenau: Lê Lisboa, Maria Paula, Mariana, Kawanni, Leila, Belén, Emilly, Luana, Sil, Thamires, Helena e Giulia. Técnica: Bruna Rodrigues

AD Santo André: Sassá, Lays, Yasmim, Juliana, Tassia, Glenda, Evelyn, Melissa, Letícia e Laurah. Técnico: Rafael Luiz de Souza.