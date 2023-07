SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Paulista tem se mostrado uma solução na lateral-esquerda do São Paulo e superado a expectativa de quando chegou. O desempenho faz com que o clube tricolor paulista aceite ouvir ofertas pelo antigo dono da posição, o lateral Welington.

O São Paulo contratou Caio Paulista para compor elenco. Atacante de origem, ele tinha sido lançado na lateral por Fernando Diniz e o Tricolor teve dificuldades em trazer outros nomes mais consolidados na posição.

Welington começou o ano como titular, mas a lesão abriu espaço para Caio Paulista jogar. O último jogo do antigo dono da posição foi em março, na eliminação contra o Água Santa no Paulistão.

Welington já está recuperado e treinado sem restrições desde o início do mês. Ele passou por uma cirurgia após ter detectada uma lesão ligamentar e de sindesmose no tornozelo esquerdo.

O bom desempenho de Caio Paulista faz com que o São Paulo não apresse o retorno de Welington. O cenário, porém, não era imaginado no início do ano. Hoje, Caio é o titular da posição.

Caio está emprestado até o final da temporada e pode ter propostas na janela, mas fontes ligadas ao São Paulo ouvidas pela reportagem dizem que o Tricolor está tranquilo quanto a isso. Segundo informações, o clube se vê "prevenido" em contrato.

O São Paulo tem opção de compra de Caio com valor fixado em contrato. Se quiser manter o jogador em definitivo, o clube teria de pagar cerca de R$ 20 milhões ao Fluminense.

Welington tem contrato até o final de 2024 e recentemente terminou relacionamento com os antigos empresários. Atualmente, ele cuida da própria carreira, mas está conversando com outros agentes do mercado da bola.