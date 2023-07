SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-jogador e ex-técnico Daniel Frasson, ídolo do Fortaleza e com passagem de destaque no Palmeiras, morreu na tarde deste sábado (15).

O Fortaleza confirmou o falecimento e prestou homenagens ao ex-atleta nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Daniel Frasson se notabilizou por ser o autor do gol que rendeu ao Fortaleza o título do Campeonato Cearense de 2000, que findou um jejum de títulos do Leão do Pici que durava oito anos e, de quebra, evitou o pentacampeonato consecutivo do maior rival, Ceará.

Ainda no Fortaleza, Frasson teve passagens como auxiliar técnico, treinador efetivo e coordenador das categorias de base.

O Palmeiras também lamentou a morte do ex-meia - que passou pelo clube alviverde em 1993 e esteve na conquista do título do Campeonato Paulista naquele ano. Ele também soma passagens por Figueirense, Internacional, Atlético-MG e Paraná.