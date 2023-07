SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com as duas defesas que ajudaram o Corinthians a bater o América-MG e garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil, o goleiro Cássio chegou a 31 cobranças defendidas com a camisa alvinegra.

Cássio defendeu as cobranças de Benítez e Paulinho Boia, na disputa por pênaltis deste sábado (15), na Neo Química Arena.

Ao todo, o camisa 12 chega a 31 penalidades defendidas na meta do Timão, o líder na história do clube neste quesito;

Em abril, contra o Remo, Cássio parou a cobrança de Leonan e ultrapassou Ronaldo Giovanelli, que soma 27 pênaltis defendidos;

Somando as duas dessa tarde, Cássio chegou a 17 cobranças defendidas em disputas de penalidades. Tem, ainda, outras 14 defesas durante o jogo;

Cássio alcançou outra marca simbólica neste sábado: chega a sete disputas por pênaltis com, no mínimo, uma defesa;

A última vez que Cássio passou em branco debaixo das traves corintianas em uma disputa de pênaltis foi em 2021, contra o Retrô, pela segunda fase da Copa do Brasil;

Confira a lista de defesas de pênaltis do goleiro Cássio:

1 - 0 x 0 São Paulo - (semifinal - Paulistão 2013) - Luis Fabiano

2 - 0 x 0 São Paulo - (Brasileirão 2013) - Rogério Ceni (tempo normal)

3 - 0 x 1 Flamengo - (Brasileirão 2014) - Eduardo da Silva (tempo normal)

4 - 1 x 0 São Paulo - (Paulistão 2015) - Rogério Ceni (tempo normal)

5 - 6 x 1 São Paulo - (Brasileirão 2015) - Alan Kardec (tempo normal)

6 - 0 x 1 Fluminense - (Brasileirão 2016) - Cícero (tempo normal)

7 - 0 x 0 São Paulo - (Torneio da Flórida 2017) - Araruna

8 - 1 x 1 Internacional - (segunda fase da Copa do Brasil 2017) - Ortiz

9 - 1 x 0 Grêmio (Brasileirão 2017) - Luan (tempo normal)

10 - 2 x 0 Ponte Preta (Brasileirão 2017) - Lucca (tempo normal)

11 - 1 x 0 São Paulo - (semifinal - Paulistão 2018) - Diego Souza

12 - 1 x 0 São Paulo - (semifinal - Paulistão 2018) - Liziero

13 - 1 x 0 Palmeiras - (final Paulistão 2018) - Dudu

14 - 1 x 0 Palmeiras - (final Paulistão 2018) - Lucas Lima

15 - 1 x 1 Racing - (primeira fase da Sul-Americana 2019) - Domínguez

16 - 1 x 1 Racing - (primeira fase da Sul-Americana 2019) - Solari

17 - 1 x 1 Ferroviária (quartas - Paulistão 2019) - Thiago Santos

18 - 1 x 4 Flamengo (Brasileirão 2019) - Bruno Henrique (tempo normal)

19 - 1 x 1 Palmeiras (Final Paulistão 2020)- Bruno Henrique

20 - 1 x 0 Mirassol (Paulistão 2021) - Fabrício

21 - 1X1 Guarani (Paulistão 2022, quartas, disputa) - Madison

22 - 0x0 Deportivo Cali (Libertadores 2022) - Téo Gutiérrez (tempo normal)

23 - 0x0 Boca Juniors (Libertadores 2022) - Juan Ramírez

24 - 0x0 Boca Juniors (Libertadores 2022) - Villa

25 - 1x1 Flamengo (final da Copa do Brasil 2022) - Filipe Luís

26 - 3x0 Mirassol (Paulistão 2023) - Camilo (tempo normal)

27 - (6)1x1 (7) Ituano- (Quartas Paulistão 2023)- Mário Sérgio

28 - (5) 2x0 (4) Remo - (Terceira fase da Copa do Brasil 2023) - Leonan

29 - (3) 2x0 (1) Atlético-MG - (Oitavas de final Copa do Brasil 2023) - Hulk

30 - (3) 3 x 2 (1) América-MG (quartas de final da Copa do Brasil 2023) - Paulinho Bóia

31 - (3) 3 x 2 (1) América-MG (quartas de final da Copa do Brasil 2023) - Benítez