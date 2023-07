SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco do Universitario, do Peru, posou para uma foto com uma faixa de apoio ao preparador físico uruguaio Sebastián Avellino, preso preventivamente em São Paulo sob suspeita de racismo contra torcedores do Corinthians.

"Estamos contigo, Sebastián A.", diz a placa, postada antes de uma partida do campeonato local, na qual a equipe venceu o Unión Comercio por 2 a 0. O jogo aconteceu na noite de sexta (14), em Lima.

O Universitario postou a imagem em seu Twiitter; nos comentários da publicação, centenas de internautas criticaram a atitude.

Avellino foi preso na terça (11), após a derrota de seu clube para o Corinthians por 1 a 0 em Itaquera. Ele teria feito gestos racistas, imitando um macaco, para a torcida da equipe paulista. O preparador nega. Dias depois, apareceram vídeos em que o profissional parece imitar o animal enquanto recolhe material de treinamento.

O clube peruano desde o início defendeu seu profissional e já chegou a afirmar que a prisão "passa de todos os limites". Na quinta (13), o Tribunal de Justiça de São Paulo negou habeas corpus a Avellino e converteu sua prisão em flagrante em preventiva, portanto, sem tempo determinado. Dessa forma, ele deverá ficar preso durante o término do processo de investigação.

Corinthians e Universitario se enfrentam numa espécie de repescagem da Copa Sul-Americana, disputada entre terceiros colocados em seus grupos da Libertadores (caso da equipe paulista) e equipes que ficaram no segundo posto de suas chaves na primeira fase da Sul-Americana (caso do time peruano).

A partida de volta acontece na próxima terça (18), às 21h30, em Lima, e o Corinthians joga pelo empate.