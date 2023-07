SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira conquistou um feito inédito ao ganhar a medalha de ouro na etapa de Cluj-Napoca, Romênia, da Copa do Mundo de ginástica rítmica.

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa da Copa do Mundo da modalidade, foram quatro no total.

O Brasil ficou com o ouro na prova mista, prata no exercício com cinco arcos e bronze no individual geral.

No conjunto misto de três fitas e duas bolas, o Brasil superou a Itália e Bulgária, garantindo o ouro na prova.

Na final dos cinco arcos, a seleção brasileira ficou com a nota de 34.450, levando a prata, atrás da Itália e à frente do México.

Barbara Domingos levou bronze na disputa da fita, enquanto o ouro foi conquistado pela alemã Darja Varfolomeev e a prata pela búlgara Eva Brezalieva.

Na final individual de bola, Geovanna Santos terminou em quarto lugar, com a búlgara Boryana Kaleyn conquistando o ouro, seguida pelas italianas Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli.