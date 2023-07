SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Santos por 4 a 1, neste domingo (16), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Calleri foi o nome do jogo no Morumbi, com dois gols marcados. David fez o terceiro, e Pato fechou a conta, fazendo o seu primeiro tento na volta ao Tricolor. Marcos Leonardo descontou.

O São Paulo dominou boa parte da partida, criou as principais chances e deu poucas oportunidades ao Santos.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 25 pontos e assumiu a quarta posição. O Santos, por sua vez, segue com 16 e fica no 14° lugar.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (22), quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa, às 18h30 (de Brasília). O Santos, por sua vez, joga no dia seguinte, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro. Ambos os jogos são válidos pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

Os primeiros 10 minutos de bola rolando no Morumbi foram truncados e de poucas ações ofensivas de lado a lado. Após os movimentos iniciais, o São Paulo passou a assumir o controle da posse de bola e criar mais.

O confronto se destravou de vez após o pênalti que originou o gol de Calleri, que abriu o placar. Com o Santos mais aberto e buscando o empate, as ações ofensivas ficaram mais equilibradas.

O equilíbrio, no entanto, durou pouco. O Santos logo voltou a ficar retraído diante de um São Paulo que se impôs em casa durante o primeiro tempo e que ainda aumentou sua vantagem antes do intervalo.

Com o controle do jogo, o São Paulo voltou para o segundo tempo mais reativo e viu o Santos mais presente no ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a falta criatividade do Peixe deixou Rafael sem precisar trabalhar.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington (Caio Paulista); Jhegson Méndez, Alisson (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Luciano (Erison), Calleri (David) e Juan (Alexandre Pato). T.: Dorival Júnior

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Messias (Vinícius Balieiro), Joaquim e Dodô; Sandry (Camacho e depois Kevyson), Dodi e Lucas Lima (Deivid Washington); Lucas Braga (Weslley Patati), Marcos Leonardo e Mendoza. T.: Felipe Endres

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Messias, Mendoza, Sandry, Joaquim (SAN), Alisson, Michel Araújo (SAO)

Gols: Calleri (21'/1°T), Calleri (45'/1°T), David (33'/2°T), Alexandre Pato (42'/2°T), Marcos Leonardo (47'/2°T)