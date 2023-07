SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de eliminar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana, o São Paulo voltou a vencer um de seus arquirrivais do estado, desta vez, com uma grande atuação pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, os são-paulinos venceram o Santos neste domingo (16), por 4 a 1.

Em tarde inspirada, o atacante argentino Jonathan Calleri marcou duas vezes, ambas no primeiro tempo. Depois do intervalo, David ampliou e Alexandre Pato fechou a conta. Foi o primeiro gol do camisa 12 desde seu retorno ao time do Morumbi. Ele começou a partida no banco e teve seu nome pedido pela torcida.

"Eu tenho que agradecer a Deus porque foi uma corrida muito longa. Isso é só começo", disse Pato.

Antes do fim, Marcos Leonardo descontou em cobrança de pênalti para os santitas.

Com o resultado, o São Paulo somo agora 22 pontos e aparece na oitava posição do Nacional. Com 16, o elenco alvinegro está apenas na 13ª colocação, cinco pontos à frente do Goiás, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Além da busca pela parte de cima da tabela no Brasil, o São Paulo avançou para a semifinal da Copa do Brasil com um triunfo sobre o Palmeiras na quinta-feira (13), por 2 a 1 depois de também ter ganhado o jogo de ida, por 1 a 0. Em busca do inédito título do mata-mata, a equipe terá pela frente o Corinthians na semifinal.

O mando de campo das duas partidas será definido em sorteio nesta segunda-feira (17), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington (Caio Paulista); Jhegson Méndez, Alisson (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Luciano (Erison), Calleri (David) e Juan (Alexandre Pato). T.: Dorival Júnior

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Messias (Vinícius Balieiro), Joaquim e Dodô; Sandry (Camacho e depois Kevyson), Dodi e Lucas Lima (Deivid Washington); Lucas Braga (Weslley Patati), Marcos Leonardo e Mendoza. T.: Felipe Endres

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Messias, Mendoza, Sandry, Joaquim (SAN), Alisson, Michel Araújo (SAO)

Gols: Calleri (21'/1°T), Calleri (45'/1°T), David (33'/2°T), Alexandre Pato (42'/2°T), Marcos Leonardo (47'/2°T)