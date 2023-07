SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Pato foi o autor de um dos gols da goleada do São Paulo sobre o Santos, no domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O atacante foi muito festejado pela torcida e bem avaliado pelo técnico Dorival Júnior, que falou sobre suas expectativas com o jogador.

Perguntado sobre a utilização de Pato no time, Dorival destacou a "liberdade" que o camisa 12 tem no setor ofensivo da equipe.

O treinador citou o fato de outros jogadores que são reservas, além de Pato, estarem mostrando resultado quando entram em campo.

Apesar da empolgação da torcida com o atacante, Dorival Júnior voltou a pedir "tranquilidade" em relação ao atleta, que se recuperou de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito recentemente.

Mesmo assim, o técnico aproveitou a oportunidade para "motivar" Pato. O comandante quer ver "muito mais" do atleta.

"Ele tem liberdade de movimento, fez jogada pelo lado direito, esquerdo, por dentro. Um jogador com essa capacidade tem que explorar o máximo possível do que ele possui. Temos a obrigação de criarmos e buscarmos alternativas para que isso aconteça, e eu aguardo por um crescimento de todos eles, já que todo mundo que tem entrado vem dando uma resposta positiva e isso tem sido um ponto importantíssimo. Na grande maioria dos jogos, quando nós mudamos, os gols aparecem, os lances acontecem e não foi diferente hoje", disse.

"Temos que ter essa tranquilidade em relação ao Alexandre. É um jogador que está voltando e vocês conhecem muito bem e sabem o potencial que tem. Espero que ele não pare por isso, quero muito mais dele porque ele pode nos dar muito mais. Confio que ele vai entender e continuar trabalhando como tem trabalhado", afirmou o treinador.

Na saída de campo, Pato falou sobre o sentimento de voltar a marcar um gol pelo São Paulo.

O atacante destacou a felicidade pelo momento e se disse impressionado com a grande presença da torcida no Morumbi.

Segundo ele, o apoio dos torcedores tem ajudado na motivação.

"Espero que isso seja o começo de muitas coisas boas, mas agradecer a minha família, foi uma temporada longa [de recuperação], mas agora vamos que vamos [...] Eu fui no símbolo porque eu tenho que agradecer essa torcida. Eles me motivam a cada dia, tem dias que eu chego para minha mulher e falo: 'caraca, a torcida é incrível, isso faz com que eu possa me motivar cada vez mais'. Eles merecem tudo, 60 mil pessoas no Morumbi... É a primeira vez que eu assisto dentro de campo e jogando. É incrível. Espero que eles continuem até o final porque a gente depende muito deles", disse Pato.

O jogo contra o Santos foi apenas o segundo disputado por Alexandre Pato no seu retorno ao São Paulo. Antes, ele havia atuado 11 minutos contra o Red Bull Bragantino.