SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta segunda-feira (17) Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, atacante que se destacou atuando por Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians.

Palhinha tinha 73 anos e, segundo a "Itatiaia", estava internado em um hospital em Belo Horizonte após ter uma infecção.

A causa da morte não foi revelada e os detalhes do velório e enterro ainda não são conhecidos.

A morte de Palhinha foi lamentada pelo Atlético-MG em suas redes sociais.

"O Galo lamenta o falecimento de Palhinha, ex-jogador e ídolo do Clube, que nos deixou hoje pela manhã, aos 73 anos. Palhinha foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. No Galo, foi um dos craques daquele histórico time do início da década de 80, conquistando o Campeonato Mineiro em 1980 e 1981, além de ter chegado à final do Brasileiro de 80. Nossa solidariedade aos familiares e fãs", disse o Atlético-MG.

CARREIRA NO FUTEBOL

Palhinha surgiu para o futebol atuando pelo Cruzeiro e se tornou um ídolo do clube. Como jogador, ele atuou pela equipe entre 1969 e 1976, sendo campeão e artilheiro da Libertadores no seu último ano pela Raposa.

Em 1977, Palhinha se transferiu para o Corinthians e foi uma das estrelas do time campeão paulista daquele ano e que quebrou um jejum de 23 anos sem títulos.

Anos mais tarde, Palhinha voltou ao futebol mineiro e passou a defender o Atlético-MG, onde também se tornou ídolo. Ele fez parte do elenco que foi campeão mineiro em 1980 e chegou à final do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Como jogador, ele ainda passou por Santos, Vasco e América-MG. Após encerrar a carreira dentro dos gramados, ele virou técnico e comandou América, Atlético, Cruzeiro, Rio Branco de Andradas (MG), Corinthians, União São João de Araras (SP), Ferroviário (CE), Inter de Limeira (SP) e Villa Nova de Nova Lima (MG).