SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF realizou nesta segunda-feira (17), em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil.

São Paulo e Flamengo farão a partida de volta em casa. Corinthians e Grêmio serão mandantes nos duelos de ida.

Os jogos de ida ocorrerão na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena e na Arena do Grêmio. As partidas de volta serão realizadas no dia 16 de agosto, no Morumbi e no Maracanã.

A ideia inicial da CBF era realizar a primeira partida dos duelos no dia 9 de agosto, mas foi necessário mudar a data por conta da criação dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Os semifinalistas foram conhecidos na última semana. Grêmio e Corinthians despacharam Bahia e América-MG, respectivamente, nos pênaltis. Já São Paulo e Flamengo venceram os dois jogos contra Palmeiras e Athletico-PR, nesta ordem.

O chaveamento das semifinais já estava definido após o sorteio das quartas de final.