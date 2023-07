SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o jogo entre Flamengo e Fluminense deste domingo (16), Gabigol marcou presença no show de Matuê em um festival realizado no Rio de Janeiro.

A convite do cantor, o atacante do Flamengo 'invadiu' o palco onde o artista se apresentava e caminhou pela estrutura com Matuê.

Não bastasse a participação no show de Matuê, Gabigol também apareceu na apresentação de Cone Crew e cantou junto com o artista.

Os cantores se apresentaram na noite deste sábado (15), no Alma Festival, evento que foi realizado no RioCentro, no Rio de janeiro, neste fim de semana.