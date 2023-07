RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, falou após o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (17). O mandatário alvinegro foi questionado sobre o episódio de homofobia contra o São Paulo que resultou em punição ao clube. As duas equipes voltam a se encontrar na semifinal do torneio.

Gritos homofóbicos: "Já falamos muito sobre isso, lamentamos demais. Independentemente da semifinal, fazemos esse trabalho há anos. O Corinthians não admite esse tipo de preconceito e tenta educar o torcedor para que isso não ocorra. Jogo importante, primeira semifinal em casa, e podemos ser prejudicados. Espero que a torcida não fale nada, e vamos esclarecer isso aos torcedores".

Tabu: "São marcas do futebol, torcedor gosta e valoriza. Queremos a manutenção do tabu, que vençamos de novo para decidir no Morumbi. São coisas do futebol".

Clássico paulista na semifinal da Copa do Brasil: "São dois grandes times, o São Paulo vem em evolução boa, nós também melhorando e é clássico, semifinal. Vão ser dois grandes jogos e o Corinthians espera estar na final novamente, e dessa vez, se Deus quiser, pensar no título, primeiro pensando no São Paulo".