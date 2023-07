RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o diário espanhol "Marca" noticiar que Carlo Ancelotti teria manifestado, em ligação telefônica feita a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, sua preferência pelo Real Madrid, o cartola brasileiro negou o fato.

Depois de realizado o sorteio dos mandos da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (17), Rodrigues conversou com jornalistas presentes e preferiu não gravar entrevistas, mas manteve a fé no acordo fechado.

Ednaldo disse crer que o italiano estará no comando da seleção a partir da metade do ano que vem. Até lá, Fernando Diniz toca o projeto até que haja a troca no comando.

Em agosto, Diniz já convoca a seleção para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias, que ocorrerão no mês de setembro. O Brasil inicia sua jornada rumo à Copa diante de Bolívia e Peru.