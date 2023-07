SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas do mundial feminino, o Spotify divulgou um ranking com os países que mais criaram playlists sobre o tema "Copa do Mundo".

BRASIL ENTRE OS PRIMEIROS

O Brasil aparece na quarta posição da lista com 31,8 mil playlists elaboradas somente neste ano.

O número representa quase 10% do total registrado na plataforma, que é de 399 mil. O país só perde para EUA, Reino Unido e Espanha ?a Suécia fecha o top 5.

Shakira lidera o ranking de artistas femininas mais ouvidas em playlists com o termo "Copa do Mundo". Autora do icônico "Waka Waka", a colombiana é *

RANKINGS

Quais países criaram mais playlists com o termo "Copa do Mundo" na história do Spotify?

1 - EUA

2 - Reino Unido

3 - Espanha

4 - Brasil

5 - Suécia

6 - Alemanha

7 - França

8 - México

9 - Noruega

10 - Austrália

Quem são as artistas femininas mais ouvidas nas listas de reprodução com o termo "Copa do Mundo" no título?

1 - Shakira

2 - Nicki Minaj

3 - Era Istrefi

4 - Myriam Fares

5 - Gala

6 - Niña Pastori

7 - Bebe Rexha

8 - Danna Paola

9 - Felukah

10 - Sia