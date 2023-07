SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba anunciou que seu reforço, Maurício Garcez, não fará sua estreia na próxima rodada do Brasileiro, pois não se vacinou contra Covid-19.

Garcez jogava na Bulgária, onde não havia obrigatoriedade de vacinação. No Brasil, é exigido que todos os jogadores tenham completado o esquema vacinal para jogar.

Após tomar a vacina, é necessária a espera de 14 dias para validação do certificado de vacinação plena. De acordo com o item 3 da edição Normativa 2 do "Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro".

O atleta se vacinou com a dose única da vacina Janssen na sexta-feira (14).

A partir de 28 de julho, Garcez ficará elegível para inscrição na súmula, quando receberá a validação do certificado de vacinação da CBF.

O jogador poderá fazer sua estreia contra o Botafogo, no dia de 30.

*

NOTA NA ÍNTEGRA

"O Coritiba informa que o atacante Maurício Garcez não está elegível para a próxima rodada diante do Fluminense, pelas razões que seguem:

Por jogar na Bulgária, Garcez não tinha obrigatoriedade de se vacinar, de acordo com as regras do país. Entretanto, ainda sem ter seu retorno ao Brasil definido, o Departamento Médico buscou informações sobre a vacinação do atleta contra a Covid-19 e orientou, assim, que a aplicação fosse realizada.

De acordo com edição Normativa 2 do "Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro", cuja última atualização publicada em julho de 2022, ítem 3, diz: "a validação do certificado de vacinação plena será aplicada após o período de 14 dias da data da aplicação da segunda dose, nas vacinas de duas doses, ou 14 dias após a data da aplicação da vacina de dose única".

Na última sexta-feira (14), o atleta tomou a dose única da vacina Janssen e ficará apto na validação do certificado de vacinação da CBF após o período de 14 dias.

Assim sendo, ainda que conste legalmente no BID, o atleta só estará elegível para inscrição em súmula a partir do dia 28 de julho de 2023."