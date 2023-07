SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Goiás e Atlético-MG fizeram um jogo bastante truncado no Hailé Pinheiro, empataram por 0 a 0 em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e não conseguiram interromper uma série de tropeços.

O resultado deixou os goianos com 12 pontos e dentro da zona do rebaixamento ? já são quatro jogos seguidos sem vitória no torneio.

Os mineiros, que foram aos 21 pontos, acumulam uma sequência ainda pior: o Atlético-MG não vence há sete partidas. O histórico engloba um jogo da Libertadores e seis do Brasileiro.

Os times voltam a jogar no fim de semana longe de casa. O Goiás vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no domingo, enquanto o Atlético-MG, um dia antes, joga contra o Grêmio em Porto Alegre.

COMO FOI O JOGO

Na 1ª etapa, mais luta do que jogo: os atletas das duas equipes abusaram da força e deram trabalho ao árbitro Raphael Claus. No pouco tempo de bola rolando, os mandantes exploraram a velocidade pelas pontas e causaram mais perigo aos comandados de Felipão.

A metade final ameaçou ter mais dinâmica, mas ganhou truculência rapidamente. Em meio a um show de cartões amarelos, Vinícius e Morelli ameaçaram o gol dos visitantes, enquanto Hulk foi o mais participativo por parte dos mineiros. Já nos acréscimos, Arana deu uma cotovelada em Maguinho com a bola parada e acabou expulso.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Oyama (Dodô); Vinícius (Allano), Anderson Oliveira (Matheus Peixoto) e João Magno (Diego Gonçalves). T.: Armando Evangelista

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Edenílson (Pedrinho) e Igor Gomes (Patrick); Paulinho (Vargas) e Hulk. T.: Felipão

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Cartões amarelos: João Magno, Bruno Melo, Diego Gonçalves, Lucas Halter e Allano (GOI); Igor Rabello, Jemerson, Allan Franco, Vargas (ATM)

Cartões vermelhos: Guilherme Arana (ATM)

Gols: não houve