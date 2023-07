SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta terça-feira (18) que a atacante Nycole, do Benfica, está fora da Copa do Mundo Feminina por conta de uma lesão no tornozelo. Sua substituta será a meio-campista Angelina, do OL Reign (EUA), que estava entre as suplentes que treinavam com a seleção.

Destaque e lesão na Copa América. Angelina tem 23 anos e se destacou na campanha do título continental de 2022 da seleção brasileira. Na final, contra a Colômbia, ela sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho e do menisco lateral, ficando cerca de dez meses sem jogar.

Angelina nasceu em Jersey City, no estado de Nova Jérsei, nos EUA, mas sempre defendeu a seleção brasileira. A primeira convocação foi aos 14 anos, para a categoria sub-15. A meio-campista ainda jogou no sub-17 e no sub-20 antes de ser chamada para a equipe principal. Esta será a estreia da atleta em Copas do Mundo.

Angelina fez as categorias de base no Vasco, onde começou a jogar em 2012. Entre 2017 e 2019, ela jogou pelo Santos, seu primeiro time profissional. Em 2020, defendeu o Palmeiras antes de ir para o OL Reign, onde joga desde 2021.

A zagueira Rafaelle destacou a polivalência de Angelina como um dos pontos fortes da meio-campista. Nos treinos com a seleção, ela já foi testada como zagueira, além de jogar em várias posições no meio.

"A Angelina é uma jogadora muito polivalente. Ela pode jogar em várias funções e isso ajuda muito o grupo. [...] Feliz que a Angelina é uma ótima atleta, já estava aqui com a gente, já está habituada com o fuso horário, que é importante. É uma a mais para ajudar a gente", disse Rafaelle, zagueira do Orlando Pride e da seleção brasileira.