SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após serem apresentados no último sábado (15), Lionel Messi e Busquets já treinam com os novos companheiros no Inter Miami.

O clube americano divulgou nesta terça-feira (18), imagens do primeiro dia de treinamento de Messi e Busquets com o restante do elenco.

Messi e Busquets ainda passaram por um trote dos novos companheiros de clube para celebrar o primeiro treino.

O treino desta terça-feira também marcou o reencontro entre Messi e Tata Martino, novo treinador do Inter Miami.

Messi e Tata Martino trabalharam juntos por uma temporada no Barcelona e entre 2014 e 2016 na seleção da Argentina.

A intenção do Inter Miami é que Messi e Busquets estejam disponíveis para estrear nesta sexta-feira (21), contra o Cruz Azul na Copa das Ligas.

Clubes dos Estados Unidos e do México participam da competição que ocorre até o dia 19 de agosto.