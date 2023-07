SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain ofereceu dois jogadores ao Manchester City em troca de Bernardo Silva.

A equipe francesa está oferecendo Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma pelo jogador do City, segundo informações do jornal italiano Foot Mercato.

"O PSG está otimista, especialmente porque o jogador está disposto a ingressar no time da capital francesa", menciona o veículo.

O diretor esportivo do clube, Luis Campos, está "testando as situações" com o diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, citando nomes de vários jogadores com os quais eles poderiam fazer uma troca.

A resposta do Man City foi uma "recusa categórica rápida", mas "as discussões continuarão", ainda de acordo com o Foot Mercato.

Clubes como Barcelona e Al Hilal também têm interesse no jogador português.

Bernardo Silva chegou ao City em 2017. Defendendo a camisa dos Citizens, marcou 55 gols e deu 59 assistências em 306 jogos.

