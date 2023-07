SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nadadora Ana Marcela Cunha se emocionou ao falar sobre o Doutor Gustavo Magliocca, médico do Palmeiras, que morreu de câncer neste ano.

Ana apareceu com uma touca de natação com o nome do médico "Doc G. Magliocca", para dar entrevista após a conquista do bronze no Mundial no Japão.

A atleta se emocionou e disse que Magliocca foi uma grande perda, não só para o esporte brasileiro, mas para o mundo.

Ela disse que Doc merece essas homenagens e que ele sempre estará presente.

Ana ainda mencionou a homenagem feita pelo Palmeiras, que deu o nome dele ao seu departamento médico.

Magliocca era diretor médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquático, além de coordenador médico do time alviverde.

Ele tratava um câncer no cérebro desde 2020 e morreu em maio de 2023.

"O Doc foi e sempre vai ser um cara, não só para o esporte brasileiro mas, pro mundo, cara, como médico. Foi uma grande perda que a gente teve e eu segurei o máximo possível para andar com a touca porque eu sabia que isso ia mexer comigo", disse Ana Marcela.