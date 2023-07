A Corrida da Fogueira, a mais tradicional de Juiz de Fora, será realizada na noite deste sábado (22). Segundo a Prefeitura, os atletas vão percorrer 7km de corrida e 3,5 km de caminhada para todas as categorias. A largada será na Praça do Bairro Bom Pastor, às 19h. A corrida teve 2.395 inscrições na categoria adulta e 140 inscrições na kids, totalizando 2.535 inscrições.

O Kit de participação será entregue no 2º Piso do Santa Cruz Shopping, localizado na Rua Jarbas de Lery Santos, 1655, no Centro, na sexta, 21, de 10h às 17h, e no dia 22, de 10h às 14h. O kit é composto por uma camisa de manga comprida em UV, com 100% poliamida, medalha, número do peito, toalha e meia. A entrega de chips será realizada das 17h30 às 18h45 de sábado.

Antes da corrida principal, acontecerá a “Fogueirinha”, com horário marcado para às 16h, no mesmo local, para as crianças.



Sobre a corrida

A Corrida da Fogueira figura entre as provas mais tradicionais do país. Tudo começou em uma festa junina, caracterizada pela alegria em torno da fogueira, na década de 40. Um entusiasta do esporte, Vicente Ferreira dos Santos, teve a ideia de promover uma corrida de rua, reunindo alguns amigos, a fim de divulgar a festa junina no Bairro Mariano Procópio. Foi assim que, em 23 de junho de 1942, 47 atletas ouviram o sinal da largada da “1ª Corrida da Fogueira”, com percurso, assim como agora, de sete quilômetros.

O vencedor da primeira edição foi Pedro Marciano da Silva, atleta do Mangueira Futebol Clube, de São João Nepomuceno, com o tempo de 23m58s. Após a premiação, ele teve a honra de acender a fogueira da festa, e isso se perpetuou por várias décadas. Nos anos 40, poucas corridas de rua eram realizadas no país, e, com o tempo, a “da Fogueira” se tornou a maior prova do pedestrianismo de Minas Gerais, contribuindo decisivamente para o crescimento do esporte no Brasil.