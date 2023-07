SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tradicional estudo realizado por um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é mais um sinal de preocupação para o torcedor vascaíno.

O Vasco é o clube com maior probabilidade de cair para a Série B de 2024. De acordo com as estatísticas, o time cruzmaltino tem 69,5% de chance de terminar o Brasileiro no Z4.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Vasco tenta evitar o quinto rebaixamento de sua história. O clube atualmente é vice-lanterna, com 9 pontos em 14 rodadas -uma a menos que a maioria dos rivais. O clube cruzmaltino tem o pior ataque da competição, com 11 gols marcados.

As outras equipes que estão no Z4 atualmente também aparecem na lista como as quatro com mais chances de caírem para a Série B. América-MG, Coritiba e Goiás têm possibilidades de queda similares às do Vasco.

PROBABILIDADE DE REBAIXAMENTO SEGUNDO ESTUDO DA UFMG

1 - Vasco - 69,5%

2 - América-MG - 68%

3 - Coritiba - 65,9%

4 - Goiás - 56,1%

5 - Bahia - 47,3%

6 - Santos - 34,4%

7 - Corinthians - 21,2%

8 - Cuiabá - 11,4%

9 - Atlético-MG - 7,1%

10 - Cruzeiro - 4,5%

11 - Internacional - 4,4%

12 - Fortaleza - 2,9%

13 - Athletico - 2,7%

14 - Red Bull Bragantino - 1,3%

15 - Palmeiras - 1%

16 - São Paulo - 0,85%

17 - Fluminense - 0,85%

18 - Grêmio - 0,38%

19 - Flamengo - 0,24%

20 - Botafogo - 0,000%

