SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O América-MG goleou o Colo-Colo por 5 a 1 na noite desta terça-feira (18) e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a vitória, o Coelho agora enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase do torneio continental.

Os gols do América-MG foram marcados por Matheusinho, Mastriani, que anotou duas vezes, Benítez e um gol contra de Saldivia. Já o gol do Colo-Colo foi anotado por Thompson.

No jogo de ida, a equipe havia perdido por 2 a 1 fora de casa e precisava da vitória para ficar com a vaga. Um empate dava a classificação para o adversário, mas o Coelho não deu chances de reação.

Pelo Campeonato Brasileiro, o América-MG segue na lanterna. Embalado pela classificação, agora o time foca em se recuperar na competição nacional contra o Flamengo, fora de casa, no sábado (22), às 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O América-MG começou pressionando o Colo-Colo, e, logo aos cinco minutos, Alê cruzou da ponta direita e Mastriani finalizou no travessão. No rebote, Matheusinho cabeceou para a rede, abrindo o placar. A equipe brasileira continuou dominando o jogo e ampliou aos 20 minutos, com um gol de Mastriani, após boa jogada de Rodrigo Varanda pelo meio.

Aos 24 minutos, Matheusinho fez uma bela jogada pelo lado esquerdo, driblando dois jogadores chilenos. Na sequência, ele chutou no cantinho para marcar o terceiro gol do América-MG.

Na segunda etapa, o Colo-Colo conseguiu diminuir o placar aos 16 minutos, com um gol de Thompson. Porém, o América-MG não se abateu e marcou mais dois gols para garantir a goleada.

Aos 39 minutos, Benítez fez um levantamento pelo lado esquerdo da área, e Mastriani cabeceou de peixinho para fazer o quarto gol. Já no último lance do jogo, Saldivia tentou bloquear um cruzamento de Lucas Kal, mas acabou mandando contra o próprio patrimônio, fechando o placar em 5 a 1 para o América-MG.