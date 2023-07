SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians está vivo na Sul-Americana. Diante de um Estádio Monumental lotado, a equipe segurou o Universitario, venceu os peruanos por 2 a 1 e, já com a vantagem de um gol no jogo de ida, se garantiu na próxima fase do torneio após uma partida tensa em Lima que acabou com confusão generalizada e com cinco jogadores expulsos.

O clube brasileiro vai encarar o Newell's Old Boys nas oitavas ? os duelos acontecem nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto, e as datas exatas serão divulgadas nos próximos dias pela Conmebol.

Antes disto, o Corinthians volta a jogar no sábado (22), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na outra terça (25), o time paulista tem o clássico contra o São Paulo pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo começou truncado, mas acabou com domínio do Universitario. Empurrados pela torcida, os mandantes aproveitaram vários erros de passe corintianos e só não marcaram devido a Carlos Miguel, que brilhou em ao menos duas defesas.

Na etapa final, o confronto ganhou emoção: em contra-ataque, o Corinthians abriu o placar com Maycon e, logo depois, tomou o empate de pênalti. Em meio à pressão dos peruanos para igualar a disputa no placar agregado, os visitantes mataram o jogo com Ryan ?o gol, aliás, desencadeou a ira dos peruanos, que partiram para cima e geraram uma briga generalizada antes do apito final.

UNIVERSITARIO

Diego Romero; Corzo (Ancajima), Riveros e Di Benedetto; Polo (Succar), Ureña, Pérez Guedes (Calcaterra), Quispe e Cabanillas; Urruti (Flores) e Herrera (Rivera). T.: Jorge Fossati

CORINTHIANS:

Carlos Miguel; Bruno Méndez, Caetano e Murillo; Rafael Ramos (Léo Maná), Giuliano (Ryan), Ruan Oliveira (Matheus Araújo), Adson (Maycon) e Matheus Bidu; Róger Guedes e Felipe Augusto (Biro). T.: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio Monumental de Lima, no Peru

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Ángelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Corzo (UNI); Ruan Oliveira, Caetano, Murillo, Ryan, Bruno Méndez (COR)

Cartões vermelhos: Calcaterra, Di Benedetto, Guzmán (UNI); Ryan, Matheus Araújo (COR)

Gols: Maycon (COR), aos 24 min do 2° tempo; Flores (UNI), aos 31 min do 2° tempo; Ryan (COR), aos 47 min do 2° tempo