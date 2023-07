SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As grandes estrelas já estão se preparando para a Copa do Mundo Feminina, que começa nesta quinta-feira (20) e será disputada na Austrália e Nova Zelândia.

A seleção brasileira de Marta, Debinha, Bia Zaneratto e companhia chama atenção dos torcedores, mas há várias outras craques de outras seleções que estarão na disputa do torneio.

DEZ JOGADORAS PARA FICAR DE OLHO NESTA COPA

Alexia Putellas (Espanha)

A meia-campista de 29 anos da Espanha e do Barcelona é a principal jogadora desta Copa do Mundo. Putellas assume o topo da hierarquia desde 2020, quando foi eleita a melhor do mundo duas vezes consecutivas. A meia tem dois títulos da Ligas dos Campeões, quatro Espanhois e soma mais de 150 gols na carreira.

Alexandra Popp (Alemanha)

Popp, de 32 anos, é a principal estrela da Alemanha e do Wolfsburg. A atacante acumula uma série de títulos importantes, como uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, e chega para este Mundial com maior experiência e liderança em campo.

Megan Rapinoe (Estados Unidos)

Apesar de veterana, Rapinoe quer deixar uma boa impressão em sua provável última Copa disputada. Aos 37 anos, a atacante ainda tem bastante prestígio e continua em alta no futebol. Já conquistou duas Copas do Mundo e foi campeã olímpica.

Sam Kerr (Austrália)

A atacante de 29 anos e capitã da seleção australiana tem o trunfo de jogar em casa e chega como concorrente pelo título mundial. Ela joga pelo Chelsea, é a maior artilheira da história da Austrália com 59 gols e a única a conquistar três artilharias em três ligas diferentes.

Ada Hegerberg (Noruega)

A atacante foi a primeira jogadora a conquistar a Bola de Ouro Feminina, em 2018, e voltará a ser a referência do ataque norueguês. Após protestar contra a disparidade dos salários do futebol feminino em relação ao masculino, Hegerberg voltou para a seleção disposta a chegar longe na Copa.

Chloe Kelly (Inglaterra)

Kelly virou a referência da Inglaterra depois que as principais jogadoras da seleção sofreram com lesões antes da Copa. A atacante vem se destacando e garantiu o título da última Eurocopa com um gol na final sobre a Alemanha.

Wendie Renard (França)

Renard é figurinha carimbada nas escalações das melhores jogadoras da atualidade. A zagueira de 32 anos chama atenção por sua imponência dentro e fora de campo, seja na França ou no Lyon. Conquistou oito títulos da Liga dos Campeões.

Christine Sinclair (Canadá)

A atacante de 40 anos tem uma vasta experiência no futebol. Disputará sua sexta Copa do Mundo na carreira e, apesar de veterana, se destaca por sua velocidade, finalização e força. Sinclair é a maior artilheira da história das seleções femininas, com 190 gols.

Asisat Oshoala (Nigéria)

A atacante de 28 anos se consolidou como uma das principais atletas do futebol feminino no momento. Ela chega ao Mundial após uma temporada de destaque absoluto pelo Barcelona. Tem quase 150 gols na carreira e representará as nigerianas pela terceira vez em Copas.

Pernille Harder (Dinamarca)

Recentemente contratada pelo Bayern de Munique, Harder (32) chega em sua melhor forma para a disputa do Mundial. Ela foi eleita a melhor jogadora em solo europeu pela Uefa em 2018 e 2020.