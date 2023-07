SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Fossati, do Universitario, criticou a comemoração de Ryan, do Corinthians, após o jogo entre as equipes nesta terça-feira (18).

Em entrevista coletiva, Fossati comparou a comemoração do meio-campista do Corinthians ao gesto racista do preparador físico do Universitario no jogo de ida.

O treinador do time peruano afirmou que a torcida do Corinthians proferiu xingamentos e se referiu aos jogadores e membros do Universitario como "índios" em Itaquera.

Por fim, o Fossati ironizou os pedidos de desculpas por parte de Róger Guedes e Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva pela provocação de Ryan.

O QUE ELE DISSE?

Jogo de ida: " No jogo de lá, falaram 'índio' ao banco de reservas durante todo o jogo. Que eu saiba, índio pretende ser uma palavra ofensiva ou racista. Isso não se falou lá, parece que ninguém ficou sabendo, só escutaram um lado".

Comemoração de Ryan: "Agora aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto (de Ryan) de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o que, 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Aqui tem que desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho".

PROVOCAÇÃO E GESTO RACISTA

Ao marcar o segundo gol do Corinthians na noite de nesta terça-feira, Ryan tirou a camisa e comemorou com os companheiros. Ao pegar seu uniforme de volta, ele o exibiu em direção à torcida do Universitario.

A ação de Ryan desencadeou uma confusão que durou mais de 10 minutos entre jogadores de ambos os lados. A polícia, inclusive, entrou em campo para ajudar a conter os ânimos.

O meio-campista do Corinthians, que fez o seu segundo jogo no time profissional e marcou seu primeiro gol, foi expulso, assim como Matheus Araújo e outros três jogadores do Universitario [um deles reserva].

Preparador do Universitario, Sebastián Avellino Vargas está preso no Brasil desde a terça-feira da última semana por ter feito gesto racista em direção à torcida do Corinthians.

Imagens do sistema de câmeras da Neo Química Arena mostram ele discutindo com torcedores e imitando um macaco em direção à arquibancada Oeste Inferior.

O Universitario emitiu duas notas oficiais manifestando apoio ao preparador físico. No último jogo antes de enfrentar o Corinthians em Lima, a equipe entrou em campo com uma faixa de apoio a Sebastián Avellino.