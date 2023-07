SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem dez dias para contratar reforços e inscrevê-los para estarem à disposição dos duelos contra o Atlético-MG, no início de agosto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Clubes podem fazer mudanças em seu elenco para a próxima fase da Libertadores até o dia 29 de julho. A fase de oitavas de final começa no dia 1º de agosto ?Palmeiras e Galo se enfrentam nos dia 2 e 9.

Libertadores virou caminho mais viável para o Palmeiras em busca de mais um título na temporada. O time de Abel Ferreira caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo, e no Brasileirão está a 14 pontos do líder Botafogo.

Já no Campeonato Brasileiro, a data limite para inscrições é 25 de agosto.

Caso o Palmeiras queira se reforçar com atletas que estão na Europa, a janela de transferências se encerra em 2 de agosto.

COMO ESTÁ A BUSCA POR REFORÇOS?

Anderson Barros, diretor de futebol alviverde, afirmou após a eliminação para o São Paulo que o Palmeiras está no mercado em busca de um 'camisa 5'.

A bola da vez é o volante Wendel, que está no Zenit. O Palmeiras avalia muito bem o jogador, mas está com dificuldade nas negociações por conta dos altos valores envolvidos.