PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter oficializou o retorno de Eduardo Coudet. O treinador argentino assume o time que comandou em 2020 e assina até dezembro de 2023.

Após a demissão de Mano Menezes, o Inter agiu rápido e encaminhou a contratação de Eduardo Coudet.

A chegada do argentino se tornou oficial nesta quarta-feira (19), em comunicado nos veículos oficiais do clube gaúcho. O vínculo do treinador vai até o final do ano.

Coudet estava livre no mercado desde sua saída do Atlético-MG, no começo de junho.

Chacho retorna ao primeiro time que treinou no Brasil e do qual se desligou para trabalhar no Celta, da Espanha.

No Inter, em 2020, o treinador teve 61,5% de aproveitamento, estava na liderança do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil quando optou por sair em razão de divergências com a direção do clube na época.