SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo feminina de 2023, que começa nesta quinta-feira (20) na Nova Zelândia e na Austrália, será a primeira a seguir as novas regras da Ifab (International Football Association Board), órgão que regulamenta o futebol.

Há mudanças nos critérios de impedimento, em casos de invasão de campo e até uma alteração inspirada no comportamento do goleiro argentino Emiliano Martínez, que ganhou a edição de 2022 do torneio masculino.

Confira, abaixo, a explicação de cada uma das novas regras.

**INVASÃO DE CAMPO DURANTE GOL**

A primeira mudança é sobre invasão de campo durante um lance de gol.

Agora, o gol só deve ser anulado se o invasor fizer parte da equipe que o marcou (seja ele um reserva, um jogador expulso ou um membro da comissão técnica) ou se for um agente externo que interferiu na jogada.

Se o invasor fizer parte do time que tomou o gol ou se for um agente externo que não interferiu na jogada, o gol deve ser validado.

**PODER PARA ÁRBITROS ASSISTENTES RESERVAS**

Antes, os árbitros assistentes reservas só podiam entrar no lugar de assistentes ou quartos árbitros que tivessem de ser substituídos.

Agora, eles também podem contribuir com a arbitragem na tomada de decisões caso tenham uma visão do lance mais clara que a dos colegas.

**COMEMORAÇÕES DE GOL E ACRÉSCIMOS**

A partir de agora, o árbitro pode considerar comemorações de gol muito longas como critério para definir os acréscimos ao tempo regulamentar.

**IMPEDIMENTO E "CONTROLE TOTAL"**

Um atacante em posição de impedimento estará habilitado a seguir jogando se receber a bola de um adversário que tinha "controle total" dela.

Há uma exceção: se a bola for rebatida por um goleiro adversário e chegar para um jogador em posição de impedimento, o lance deve ser anulado.

Além disso, se a arbitragem entender que o defensor que tocou na bola não tinha "controle total" dela quando a passou para o adversário impedido, o impedimento será marcado.

**CARTÃO VERMELHO POR PÊNALTI**

Segundo a nova regra, o árbitro só deve expulsar um jogador que cometeu um pênalti se ele não tiver tentado disputar a bola em nenhum momento no lance.

Caso ele tenha buscado, mesmo que sem sucesso, parar o lance na bola, o árbitro deverá apenas aplicar o cartão amarelo, em vez de expulsá-lo.

**COMPORTAMENTO DE GOLEIRO DURANTE PÊNALTI**

O objetivo desta mudança é evitar que os jogadores que vão bater pênaltis sofram distrações.

Agora, os goleiros devem ficar em cima da linha, de frente para o cobrador, sem realizar ações que possam desconcentrar o adversário ?nem mesmo tocar na rede ou nas traves.

A regra foi alterada devido às provocações do goleiro da Argentina, Emiliano Martínez, durante disputas de pênaltis na Copa do Mundo de 2022.

**EXPLICAÇÃO DAS DECISÕES DO VAR**

Os árbitros agora devem explicar aos torcedores as decisões do VAR (árbitro de vídeo) pelo telão, de forma sucinta, nos estádios que tiverem estrutura para isso.

As comunicações entre o árbitro de campo e seus assistentes na cabine do VAR continuam sendo confidenciais, mas a decisão final deve ser explicada ao público.